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Президент UFC: Сэндхаген не мог бы провести более идеальный бой, но Ян — настоящий дикарь

Президент UFC: Сэндхаген не мог бы провести более идеальный бой, но Ян — настоящий дикарь
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Президент UFC Дана Уайт высказался о состоявшемся на турнире UFC 267 поединке с участием россиянина Петра Яна и американца Кори Сэндхагена. Пётр победил единогласным решением судей и завоевал титул временного чемпиона UFC.

«Думаю, если Кори проанализирует бой, той поймёт, что сделал всё правильно. Он не мог бы провести более идеальный поединок, но Пётр Ян – настоящий дикарь.

Открытая система подсчёта очков в таких боях? Мне не нравится такая идея. Я всегда на это смотрел отрицательно. Бойцы могут пытаться избежать активных действий, если поймут, что выигрывают бой. С этими чокнутыми судьями никогда не знаешь, что, чёрт возьми, произойдёт, так что каждому приходится бороться до конца», — приводит слова Уайта Sports Illustrated.

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