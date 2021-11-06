Президент Eagle FC: если Шлеменко станет чемпионом у нас, то уверенно сможет попасть в UFC

Президент лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship (EFC) Шамиль Завуров поделился мнением о перспективах российского бойца Александра Шлеменко перейти в UFC.
«Допускаем ли мысль, что Александр Шлеменко попадёт в UFC после нескольких побед у нас? Да, конечно. Думаю, если он станет чемпионом, то уверенно сможет попасть в UFC. Интересно ли Хабибу лично помочь Шлеменко в переговорах с UFC? 100 процентов. С нашей лиги уже несколько ребят ушли в UFC, Bellator, PFL, Contender Series. А готов ли Шлеменко конкурировать в UFC — это мы уже увидим. Посмотрим, как он подерётся с нашим чемпионом. Годы уже берут свое, Шлеменко — уже немолодой. В свое время он многое показал, но, может, чувствует еще порох.
Мы видим, что в UFC каких-то нереальных бойцов нет. Поэтому Шлеменко сможет там уверенно конкурировать. Не могу сказать, что дойдет до чемпионского пояса, потому что это требует нескольких лет. А есть ли у него для этого время — только Александр сам скажет», — цитирует Завурова Sport24.
- 6 ноября 2021
-
17:40
-
16:54
-
14:57
-
14:49
-
14:29
-
13:57
-
12:52
-
12:39
-
11:46
-
10:52
-
10:03
-
09:26
-
09:14
-
06:38
-
06:09
-
03:29
-
02:39
-
02:21
-
01:51
-
00:55
-
00:32
- 5 ноября 2021
-
23:07
-
22:40
-
22:20
-
21:51
-
20:28
-
19:19
-
18:05
-
17:12
-
16:27
-
15:24
-
15:14
-
14:36
-
14:21
-
13:33