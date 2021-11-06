Президент Eagle FC: если Шлеменко станет чемпионом у нас, то уверенно сможет попасть в UFC

Президент лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship (EFC) Шамиль Завуров поделился мнением о перспективах российского бойца Александра Шлеменко перейти в UFC.



«Допускаем ли мысль, что Александр Шлеменко попадёт в UFC после нескольких побед у нас? Да, конечно. Думаю, если он станет чемпионом, то уверенно сможет попасть в UFC. Интересно ли Хабибу лично помочь Шлеменко в переговорах с UFC? 100 процентов. С нашей лиги уже несколько ребят ушли в UFC, Bellator, PFL, Contender Series. А готов ли Шлеменко конкурировать в UFC — это мы уже увидим. Посмотрим, как он подерётся с нашим чемпионом. Годы уже берут свое, Шлеменко — уже немолодой. В свое время он многое показал, но, может, чувствует еще порох.



Мы видим, что в UFC каких-то нереальных бойцов нет. Поэтому Шлеменко сможет там уверенно конкурировать. Не могу сказать, что дойдет до чемпионского пояса, потому что это требует нескольких лет. А есть ли у него для этого время — только Александр сам скажет», — цитирует Завурова Sport24.