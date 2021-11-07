Имавов победил Шахбазяна на турнире UFC 268

В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 268. В рамках предварительного карда американец Эдмен Шахбазян встретился с противником из Франции Нассурдином Имавовым.
Победу в бою техническим нокаутом одержал Нассурдин Имвавов, благодаря ударами локтями.
Имавов одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Шахбазяна также 11 побед и 3 поражения.
В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. UFC 268.
Основной кард:
Камару Усман (169 фунтов) – Колби Ковингтон (169,4)
Роуз Намаюнас (115) — Чжан Вейли (115)
Фрэнки Эдгар (135,6) – Марлон Вера (135)
Шейн Бургос (145,6) — Билли Карантильо (145,4)
Майкл Чендлер (155,2) – Джастин Гэтжи (155,6).
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