Имавов победил Шахбазяна на турнире UFC 268

В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 268. В рамках предварительного карда американец Эдмен Шахбазян встретился с противником из Франции Нассурдином Имавовым.

Победу в бою техническим нокаутом одержал Нассурдин Имвавов, благодаря ударами локтями.

Имавов одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Шахбазяна также 11 побед и 3 поражения.



В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. UFC 268.



Основной кард:



Камару Усман (169 фунтов) – Колби Ковингтон (169,4)



Роуз Намаюнас (115) — Чжан Вейли (115)



Фрэнки Эдгар (135,6) – Марлон Вера (135)



Шейн Бургос (145,6) — Билли Карантильо (145,4)



Майкл Чендлер (155,2) – Джастин Гэтжи (155,6).