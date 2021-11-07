Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Имавов победил Шахбазяна на турнире UFC 268

Имавов победил Шахбазяна на турнире UFC 268
Комментарии

В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 268. В рамках предварительного карда американец Эдмен Шахбазян встретился с противником из Франции Нассурдином Имавовым.

Победу в бою техническим нокаутом одержал Нассурдин Имвавов, благодаря ударами локтями.

Имавов одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Шахбазяна также 11 побед и 3 поражения.

В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. UFC 268.

Основной кард:

Камару Усман (169 фунтов) – Колби Ковингтон (169,4)

Роуз Намаюнас (115) — Чжан Вейли (115)

Фрэнки Эдгар (135,6) – Марлон Вера (135)

Шейн Бургос (145,6) — Билли Карантильо (145,4)

Майкл Чендлер (155,2) – Джастин Гэтжи (155,6).

UFC 2021. UFC 268, Нью-Йорк, США
Эдмен Шахбазян - Нассурдин Имавов (W)
07 ноября 2021, воскресенье. 03:10 МСК
Нассурдин Имавов
Окончено
TKO
Эдмен Шахбазян
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021