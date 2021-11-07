Намаюнас победила Чжан раздельным решением судей

В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 268. Основной кард шоу продолжило противостояние американки Роуз Намаюнас и спортсменки из Китая Чжан Вэйли.



В ярчайшем противостоянии победу раздельным решением судей (48:47, 47:48, 49:46) одержала Намаюнас.



Для Намаюнас победа стала 13 в смешанных единоборствах при четырёх поражениях. На счету Чжан 21 победа и 2 поражения.



В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. Это будет пятая защита титула для Усмана.



Основной кард:



Камару Усман – Колби Ковингтон

Роуз Намаюнас — Чжан Вейли

Фрэнки Эдгар – Марлон Вера

Шейн Бургос — Билли Карантильо

Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер.