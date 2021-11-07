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Намаюнас победила Чжан раздельным решением судей

Намаюнас победила Чжан раздельным решением судей
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В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 268. Основной кард шоу продолжило противостояние американки Роуз Намаюнас и спортсменки из Китая Чжан Вэйли.

В ярчайшем противостоянии победу раздельным решением судей (48:47, 47:48, 49:46) одержала Намаюнас.

Для Намаюнас победа стала 13 в смешанных единоборствах при четырёх поражениях. На счету Чжан 21 победа и 2 поражения.

В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. Это будет пятая защита титула для Усмана.

Основной кард:

Камару Усман – Колби Ковингтон
Роуз Намаюнас — Чжан Вейли
Фрэнки Эдгар – Марлон Вера
Шейн Бургос — Билли Карантильо
Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер.

UFC 2021. UFC 268, Нью-Йорк, США
Роуз Намаюнас (W) - Чжан Вэйли
07 ноября 2021, воскресенье. 07:05 МСК
Роуз Намаюнас
Окончено
SD
Чжан Вэйли
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