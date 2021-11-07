Диаз назвал условие для своего согласия провести бой с Чимаевым

Американский боец UFC Нейт Диаз рассказал, в каком случае согласится провести бой со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.



«Если Чимаев сможет победить Усмана, то может быть», — написал Диаз в своём «твиттере».



Ранее об идеи организации поединка Чимаева и Диаза высказывался президент UFC Дана Уайт.



В июне 2021 года Диаз проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей и с тех пор не проводил ни одного поединка. Нейт впоследствии рассказал, что вернётся в октагон в декабре 2021 года.



Хамзат последний поединок провёл на турнире на UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

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