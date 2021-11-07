Чимаев — Усману: я иду за тобой

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «твиттере», где выразил поздравления чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, WBC во втором среднем весе Саулю Альваресу по случаю его победы, одержанной в поединке с обладателем пояса по версии IBF Калебом Плантом.



«Камару, мои поздравления! Отличная работа, брат! Я иду за тобой, брат. Я иду», — написал Чимаев.

Напомним, Альварес нокаутировал Планта в 11-м раунде. Благодаря этому он стал абсолютным чемпионом мира. Всего за годы профессиональной карьеры Сауль одержал 57 побед, при этом потерпев 1 поражение, а 2 боя завершились вничью.



Ранее о Хамзате высказался известный боец смешанных единоборств Александр Шлеменко.