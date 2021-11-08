Промоутер Усика дал прогноз на бой Ломаченко — Комми

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Александра Усика, уверен, что Василий Ломаченко одержит победу в поединке с Ричардом Комми. Об этом Красюк написал на своей странице в «инстаграме», отвечая на вопросы болельщиков.



«Как вы думаете, чем завершится бой Ломаченко — Комми?», — написал один из подписчиков.



«Победой Василия Ломаченко. Сомнений быть не должно», — ответил Красюк.



Бой Ломаченко — Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.



Ранее Комми дрался с Теофимо Лопесом и в бою с ним лишился пояса по версии IBF. Интересно, что предыдущий поединок Ломаченко также провёл с экс-соперником Лопеса. В июне Василий досрочно остановил Масаёси Накатани.



У Ломаченко 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.