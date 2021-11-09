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Майк Тайсон хочет подготовить Энтони Джошуа к реваншу с Александром Усиком

Майк Тайсон хочет подготовить Энтони Джошуа к реваншу с Александром Усиком
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Легендарный боксёр Майк Тайсон объявил, что хочет подготовить Энтони Джошуа к реваншу с Александром Усиком. Напомним, в первом поединке британский боксёр уступил украинцу единогласным решением судей. Реванш должен состояться в феврале-марте 2022 года.

«Помогать Джошуа в подготовке было бы большой честью для меня. Помогать друг другу — это прекрасно. У Энтони огромный потенциал, ему не стоит впадать в депрессию после неудачи. Это равноценно и для Деонтея Уайлдера — не стоит закрываться от мира, когда дела идут не так хорошо», — приводит слова Тайсона Irish Mirror.

Также свои услуги Джошуа предложил знаменитый тренер Фредди Роуч. Специалист отметил, что уважает навыки Энтони и считает его отличным боксёром.

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