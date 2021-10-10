Усику больше нечего бояться. Он будет абсолютным чемпионом

Вот и завершилась долгожданная трилогия Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Завершилась эпично. Фьюри в драматичной схватке победил американца, остановив его досрочно. Главный вопрос – что будет дальше с супертяжёлым весом?

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александр Усик в течение 6-8 месяцев должен провести реванш с Энтони Джошуа. Опция на второй поединок уже активирована сторонами. Ну а далее, если украинец снова победит (в чём после первой схватки мало кто сомневается), он может задуматься и об объединительном поединке с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Да что там задуматься, сейчас об этой схватке говорят уже все. Тем более этот бой нужен с учётом того, что в супертяжёлом весе не было абсолютного чемпиона мира со времён Леннокса Льюиса, так что час настал.

И если представить, что этот бой состоится, кто же будет его фаворитом? Американские и британские эксперты снова в один голос твердят, что Усик будет аутсайдером. Как и в случае с Джошуа, они ссылаются на размеры Фьюри, говоря, что Александр не совладает с габаритами соперника. Кажется, даже победа над Энтони не заставила специалистов поверить в потенциал Усика.

«Это будет классный бой. Сложный поединок для Усика. Тайсон реально очень большой, 201 см? Какой рост у Усика? Тайсон – классный боксёр, великий чемпион и сейчас он король супертяжёлого веса», — сказал Леннокс Льюис, давая понять, что явным фаворитом потенциальной дуэли видит соотечественника.

А вот промоутер Усика Александр Красюк сказал, что бой Уайлдера с Фьюри стал хорошей новостью для его клиента.

«Мы увидели вакханалию. Я с огромнейшим интересом наблюдал за происходящим из-за личной заинтересованности. То, что я увидел в ринге – и с одной, и с другой стороны, – это суперклассные новости для Александра Усика.

Не результат, а именно процесс. Что один, что второй – это для Усика сладенькие булочки с корицей. Я предполагал победу Уайлдера. Я был практически убеждён в том, что он одержит победу досрочно. По-другому он бы и не смог. И Уайлдер в какой-то момент даже приблизился к этому, отправив Фьюри в нокдаун. Но он был квадратным, он не мог ни двигаться, ни наносить удары. Он устал по пути в ринг. Наверное, это связано с набором мышечной массы и неспособностью организма справиться с этим», — сказал Красюк.

Кто-то скажет, что менеджер преувеличивает и слишком уверен в своём подопечном? Быть может. Мы же скажем, что он прав. Если говорить об Уайлдере, то Деонтей очень далёк не то что от поединка с Усиком, а пока от возвращения в ринг в целом. Так что порассуждаем всё же о Фьюри.

Что показал в ринге Тайсон? Потрясающую скорость для тяжеловеса? Да. Невероятную стойкость и умение держать удар? Безусловно. Незаурядную технику? Бесспорно.

Но чего из этого нет у Усика? Он явно быстрее Фьюри, как показала схватка с Джошуа, Усик может терпеть жёсткие удары, ну а техника украинца уже стала его визитной карточкой. Но даже не это главное. Главное в том, что если Фьюри пропускал так много от пусть и волевого, но однообразного, тягучего и прямолинейного Уайлдера, сколько он пропустит от изобретательного и быстрого Александра? У Фьюри точно ещё не было такого соперника, и вряд ли он будет знать, что с ним делать.

Скажете, что Усик не сможет потрясти и нокаутировать такого бронебойного боксёра? Да, не сможет, но ему это и не нужно. Александру вполне по силам просто перебить британского гиганта по очкам и забрать последний пояс, которого ему не хватает в коллекции для звания абсолютного чемпиона мира. Так что Красюк вовсе не преувеличивает, когда видит во Фьюри для своего подопечного «сладкую булочку». Бой Уайлдера и Фьюри показал, что у Усика сейчас нет реальных конкурентов и ему нечего бояться, уж слишком много ошибок они допускали для титульного поединка (пускай это было и ярко). Украинец будет абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе и обязательно встанет в один ряд с Майком Тайсоном, Эвандером Холифилдом и Ленноксом Льюисом.