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Стерлинг: пусть в реванше с Яном победит сильнейший, и я знаю, что это буду я

Стерлинг: пусть в реванше с Яном победит сильнейший, и я знаю, что это буду я
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Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг поделился ожиданиями от реванша с россиянином Петром Яном.

«Я с нетерпением жду боя, думаю, это будет настоящий шахматный матч. Нас ждёт хорошая, близкая битва. Я больше не допущу ошибок, как в первый раз. Пусть победит сильнейший, и я знаю, что это буду я. Если вы во мне сомневаетесь — поставьте на моё поражение все деньги. Гарантирую, что вы останетесь ни с чем», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.

Напомним, Ян последний бой провёл на турнире UFC 267, где встречался с ещё одним американским бойцом — Кори Сэндхагеном. Пётр победил оппонента единогласным решением судей и завоевал титул временного чемпиона UFC. Изначально на UFC 267 Ян должен был сражаться со Стерлингом, однако Алджэмейн снялся с боя, сославшись на травму.

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