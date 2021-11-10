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Тайсон Фьюри рассматривал вариант с завершением карьеры

Тайсон Фьюри рассматривал вариант с завершением карьеры
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Энди Ли, двоюродный брат и тренер Тайсона Фьюри, сообщил, что чемпион мира по версии WBC рассматривал вариант с завершением карьеры, однако отказался от этой идеи.

«Мы виделись несколько недель назад, в первый же день, когда мы встретились выпить кофе, я открыто у него спросил: «Что ты планируешь делать дальше? Неужели повесишь перчатки на гвоздь?»

Он ответил: «Ну, я так думаю. Но тут есть вопрос. А что мне делать после завершения карьеры?»

Он любит тренироваться, он любит драться, и, пусть сейчас никто не может доставить ему проблем, он может получать удовольствие, зачищая дивизион и избивая других парней, при этом зарабатывая чертовски много денег на этом.

Ему нравится идея боя против Диллиана Уайта, он в восторге от этого, так что я думаю, что именно Диллиан станет его следующим соперником», — приводит слова Энди Ли talkSPORT.

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