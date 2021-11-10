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«Не знаю, почему он отказался». Жозе Альдо рассказал, что мог подраться с Хабибом

«Не знаю, почему он отказался». Жозе Альдо рассказал, что мог подраться с Хабибом
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Известный боец UFC Жозе Альдо рассказал, что в 2016 году он мог подраться с Хабибом Нурмагомедовым. По словам бразильца, российский спортсмен отказался от поединка.

«Мне позвонил мой тренер и рассказал, что UFC предлагает мне бой с Нурмагомедовым. Я сразу сказал, что согласен, я в деле. Я был чемпионом в полулёгком весе, но Хабиб подумал, что наш поединок — не самая лучшая идея и отказался. Не знаю, почему. Может, он должен был драться ещё с кем-то, или у него были какие-то другие соображения. Думаю, это мог быть отличный бой.

Я хотел проверить себя. Все окружающие почему-то уверены, что я очень много занимаюсь борьбой. Но это не так. Поэтому бой с Хабибом стал бы для меня большим испытанием. Но ему тоже пришлось бы непросто, я хорошо защищаюсь от тейкдаунов», — цитирует Альдо BJ Penn.

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