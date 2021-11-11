Ник Диаз хочет подраться с Леоном Эдвардсом, заменив травмированного Хорхе Масвидаля
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Известный боец UFC Ник Диаз предложил свою кандидатуру вместо травмированного представителя США Хорхе Масвидаля на бой с 30-летним представителем Великобритании Леоном Эдвардсом, чей поединок был запланирован на декабрь.
Напомним, у Масвидаля было выявлено повреждение, которое исключает его бой с Эдвардсом в запланированную дату.
«Добавьте меня в список», — написал Диаз в комментариях «Инстаграма» к новости о поиске нового соперника для Эдвардса.
38-летний Диаз свой последний поединок провёл в сентябре 2021 года, потерпев поражение в первом раунде от Робби Лоулера. В последний раз Диаз побеждал ещё в 2011 году, тогда он одолел Би-Джей Пенна.
Ранее желание заменить Масвидаля выразил знаменитый Хамзат Чимаев.
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