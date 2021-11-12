«У меня ещё как минимум две попытки стать чемпионом UFC». Волков показал фото с детьми
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33-летний российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе, разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где поделился с подписчиками фотографией со своими детьми.
«Как сказал бы Доминик Торрето (главный герой серии фильмов «Форсаж». — Прим. «Чемпионата»): «Все ищут острых ощущений, но самое важное — это семья». Счастливый обладатель двух собственных копий! У меня ещё как минимум две попытки стать чемпионом UFC», — подписал фото Волков.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Волкова в «Инстаграме».
Ранее Волков подвёл итоги своего поединка с представителем Польши Марчином Тыбурой. Их бой проходил на турнире UFC 267 и завершился победой Александра.
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