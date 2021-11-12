Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«У меня ещё как минимум две попытки стать чемпионом UFC». Волков показал фото с детьми

«У меня ещё как минимум две попытки стать чемпионом UFC». Волков показал фото с детьми
Комментарии

33-летний российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе, разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где поделился с подписчиками фотографией со своими детьми.

«Как сказал бы Доминик Торрето (главный герой серии фильмов «Форсаж». — Прим. «Чемпионата»): «Все ищут острых ощущений, но самое важное — это семья». Счастливый обладатель двух собственных копий! У меня ещё как минимум две попытки стать чемпионом UFC», — подписал фото Волков.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Волкова в «Инстаграме».

Ранее Волков подвёл итоги своего поединка с представителем Польши Марчином Тыбурой. Их бой проходил на турнире UFC 267 и завершился победой Александра.

Новость по теме
Волков рассказал, какая задача была для него самой главной во время боя с Тыбурой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021