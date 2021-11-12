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«Меня не интересуют вес и правила». Ян заявил о готовности провести бой с Макгрегором

«Меня не интересуют вес и правила». Ян заявил о готовности провести бой с Макгрегором
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян отреагировал на высказывание экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора в свой адрес.

«Конор, нам всем известно, что ты любитель поговорить. Но давай сразу перейдём к делу, если ты реально готов сражаться. Неважно, в по каким правилам — бокс или ММА, и в каком весе — меня это не интересует. Ставлю, что ты просто не придёшь», — написал Ян в своём «твиттере».

Ранее Макгрегор заявил, что перебоксировал бы Яна в очном противостоянии.

Последний бой Ян провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Макгрегор пока не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Макгрегора был американец Дастин Порье.

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