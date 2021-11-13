Сайборг нокаутировала Кавану в главном бою Bellator 271 за 92 секунды. Видео
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В Холливуде (штат Флорида, США) на стадионе «Семинол Хард Рок Кафе энд Казино» прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 271. В главном бою спортивного мероприятия сражались 36-летняя бразильянка, являющаяся действующей обладательницей пояса в женском полулёгком весе, Крис Сайборг Жустину и 35-летняя претендентка на титул Шинейд Кавана, представляющая Ирландию.
Поединок завершился уже в первом раунде после победы Крис Сайборг нокаутом. Отметим, что этот нокаут стал 21-м в карьере бразильянки.
Сайборг одержала 25-ю победу в карьере ММА, имея на своём счету лишь два поражения. Для её оппонентки это поражение стало пятым.
После одержанной победы Крис попросила у Bellator бой с Кайлой Харрисон.
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