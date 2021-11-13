Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сайборг нокаутировала Кавану в главном бою Bellator 271 за 92 секунды. Видео

Сайборг нокаутировала Кавану в главном бою Bellator 271 за 92 секунды. Видео
Комментарии

В Холливуде (штат Флорида, США) на стадионе «Семинол Хард Рок Кафе энд Казино» прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 271. В главном бою спортивного мероприятия сражались 36-летняя бразильянка, являющаяся действующей обладательницей пояса в женском полулёгком весе, Крис Сайборг Жустину и 35-летняя претендентка на титул Шинейд Кавана, представляющая Ирландию.

Поединок завершился уже в первом раунде после победы Крис Сайборг нокаутом. Отметим, что этот нокаут стал 21-м в карьере бразильянки.

Сайборг одержала 25-ю победу в карьере ММА, имея на своём счету лишь два поражения. Для её оппонентки это поражение стало пятым.

После одержанной победы Крис попросила у Bellator бой с Кайлой Харрисон.

Новость по теме
Крис Сайборг после победы над Шинейд Каваной попросила у Bellator бой с Кайлой Харрисон
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021