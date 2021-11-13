В Bellator рассказали, где и когда Фёдор Емельяненко проведёт прощальный бой
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Президент Bellator Скотт Кокер высказался о планах промоушена по организации прощального поединка для прославленного российского бойца Фёдора Емельяненко.
«Для прощального боя Фёдора мы планируем организовать в России действительно крупномасштабное мероприятие, которое будет соответствовать карьере величайшего тяжеловеса всех времён. Оно должно быть грандиозным. Вероятно, это случится следующим летом в Москве. Фёдор хочет провести последний бой в России, и мы собираемся сделать это для него возможным. У нас большие планы. Но это будет не просто обычный бой. Мы собираемся сделать что-то действительно особенное, поэтому начинаем планировать уже прямо сейчас», — приводит слова Кокера MMAJunkie.
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