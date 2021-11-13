«Харитонов просто космос». Бразилец из UFC восхищён деградирующим десантником

В ночь с 13 на 14 ноября пройдёт турнир UFC Вегас 42, где в главном поединке вечера сойдутся Макс Холлоуэй и Яир Родригес. А в соглавном бою встретятся тяжеловесы Бен Ротуэлл и Маркос де Лима. Перед турниром «Чемпионат» пообщался с де Лимой, и он рассказал о тренировках в American Top Team, выразил свое уважение Фёдору Емельяненко, Хабибу Нурмагомедову и – сюрприз-сюрприз – деградирующему Сергею Харитонову.

— Маркос, расскажите, пожалуйста, как прошла ваша подготовка к бою с Беном Ротуэллом.

— Подготовка прошла отлично. Я много спарринговал с ребятами из UFC и Bellator. Это Родриго Насименто, Маркус Бучеча, Марсело Голм. Я пребываю в своей лучшей форме за всю карьеру.



— Что для вас значит драться в соглавном бою турнира UFC? Приходилось ли вам ранее выступать в главном или соглавном поединке?

— Да, я дрался со Стефаном Струве в соглавном бою. Я счастлив драться на таком высоком уровне. И для меня нет разницы, где драться — в главном или соглавном поединке. Я рад выйти на такой большой бой.

— Является ли бой против Бена Ротуэлла самым большим вызовом в вашей карьере?

— Бен Ротуэлл — очень жёсткий боец. Он очень давно выступает в UFC. Но, бро, я сейчас пребываю в своей лучшей форме в самый подходящий момент в своей карьере. Я люблю драться и мне нравятся такие вызовы. Сейчас я в самом расцвете сил, у меня отличное кардио, высокая скорость. Поэтому я верю в свою победу.



— Расскажите, как за последние годы изменился тяжёлый дивизион?

— Сейчас бойцы всё меньше налегают на свою физическую мощь, а больше на скорость. Поэтому сегодняшние тяжи – довольно резкие и шустрые ребята. Достаточно взять Сириля Гана, он идеально подходит под эволюцию дивизиона. Поэтому мы всё меньше видим бойцов старой закалки, которые занимаются откровенным махачем.



— За кем из тяжеловесов вы следите сейчас? И кто вообще является вашим любимым тяжем?

— Сейчас мне очень импонирует Сириль Ган. Если говорить о бойцах прошлого, то, разумеется, это Даниэль Кормье. Для меня он лучший из всех чемпионов UFC в тяжёлом весе.

— Можете рассказать о своем детстве? Вероятно, оно у вас тоже было непростым.

— Да, оно было таким. Я родился и рос в Сан-Паулу. Мой район был довольно суровым, хотя я вспоминаю о нём с теплотой. Мне зачастую приходилось стоять за себя, потому что обстановку в фавелах нельзя назвать безопасной. В то же время моя история не будет отличаться от того, через что прошли Гловер Тейшейра и Чарльз Оливейра. В Бразилии никому легко не приходится. Но это только закалило нас. И вот мы дерёмся в UFC, Bellator, причём на ведущих ролях.

— Смотрели ли вы бой Гловера Тейшейры и Яна Блаховича? Успели ли вы порадоваться триумфу вашего соотечественника?

— Я очень счастлив за Гловера. Я верил в него ещё до боя и всем говорил, что он выиграет титульник. Далее его ждёт очень тяжёлая защита против Иржи Прохазки. Этот парень очень хорош, силён и опасен. Иржи очень хороший ударник, но его джиу-джитсу не очень впечатляет. При всём при этом я верю в Гловера, хотя осознаю, что его ждёт очень тяжёлый бой. Кроме того, №3 полутяжёлого веса Александр Ракич также очень хорош, его нельзя списывать со счетов. Да, дивизион очень конкурентный и опасный. И тот факт, что Гловер Тейшейра является чемпионом, делает его героем нации.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

— Маркос, за какими российскими бойцами вы следите?

— Ох, эти русские очень жёсткие парни, в частности, из Дагестана. Мне очень нравится Ислам Махачев и то, как он разбирается со своими соперниками. Конечно же, не могу не упомянуть Фёдора Емельяненко, Хабиба Нурмагомедова, Сергея Харитонова и Алексея Олейника. Они очень классные бойцы.

— Насколько я знаю, вы тренируетесь с Алексеем Олейником в одном зале. Вы хорошо с ним общаетесь?

— Я тренируюсь с Олейником. Он очень хороший боец, мы с ним занимались вместе до понедельника. Его джиу-джитсу просто космос, как и его ударная техника. Я у него как раз учусь джиу-джитсу и борьбе. Он такой классный мужик и потрясающий боец. У него потрясающее кардио для его возраста. Алексей остаётся очень опасным бойцом даже сейчас.

— Кто является вашим любимым российским бойцом?

— Однозначно Фёдор Емельяненко. В моих глазах он лучший. Про Хабиба Нурмагомедова то же самое могу сказать, великий боец. Мне очень нравится Сергей Харитонов. У вас очень много классных спортсменов.



— Но Харитонов резко сдал позиции за последние годы. Он даже заявил, что бой Фёдора и Джонсона был договорняком.

— Я помню Сергея ещё со времен Pride. В тот период Харитонов был великолепен, просто космос. Но Фёдор и Хабиб вне конкуренции. В American Top Team тренируется много русских бойцов: Туменов, Омари Ахмедов, Магомедов и много других ребят.



— Смотрели ли вы последний бой Фёдора Емельяненко против Тимоти Джонсона?

— Да, конечно. Очень хороший бой получился. Емельяненко снова показал свою взрывную мощь и высокую скорость рук. Обожаю Фёдора.



— Кто, по вашему мнению, выиграет чемпионский бой в тяжёлом весе — Фрэнсис Нганну или Сириль Ган?

— Я верю в Сириля Гана, думаю, он выиграет бой. Нельзя отрицать ударную мощь Нганну, он очень силён и опасен. Но Ган игровик, он играется со своими соперниками и постоянно обводит их вокруг пальца.