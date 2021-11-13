Хабиб рассказал, за счёт каких советов отца, полученных в 15 лет, достиг высокого уровня

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил свежий пост в своём «инстаграме», где вспомнил о советах отца Абдулманапа, которые получал от него в возрасте 15 лет и благодаря которым достиг высокого уровня.
«Отца первый чемпион мира по боевому самбо — Магомед Магомедов. Тогда я смотрел на Магомеда и отца, которые выходили на ковёр и просто не чувствовали своих соперников, и думал: неужели можно прийти к такому уровню.
Как они это всё делают. Как они могут вот так перед такой большой публикой выступать, как у них получается настроиться и выигрывать, неужели они не нервничают или не чувствуют страха и боли? В моей голове было много вопросов. Мне тогда было 15 лет, и я много чего не понимал, но отец мне говорил: если ты на самом деле хочешь этого и готов пойти до конца, у тебя тоже получится.
Всё просто, говорил отец, ничего сложного нет, ты тренируешься, спишь, читаешь и кушаешь и ни на что не отвлекаешься, и каждый день повторяешь одно и то же. Его коронные слова были: не пытайся мне доказывать или рассказывать, что у тебя на уме, а просто делай, что я тебе говорю.
Альхамдулиллах, я очень рад, что отец всегда был рядом и всегда направлял и указывал мне, как и что делать. Мне реально повезло, что у меня был такой наставник», — написал Хабиб.
Фото можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
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