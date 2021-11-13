Джуниор дос Сантос: Майк Тайсон должен мне $ 50 тыс.
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос заявил, что Майк Тайсон должен ему $ 50 тыс. после того, как по указке Майка его лишили одного из бонусов за турнир UFC.
«В своё время Майк Тайсон забрал у меня $ 50 тыс. Когда я дрался с Майком Хантом, у меня было два бонуса — »Лучший бой вечера" и «Нокаут вечера». Майк Тайсон был в зрительном зале на этом турнире. На пресс-конференции после боёв Дана Уайт заявил, что я забрал оба бонуса.
Однако Тайсон сказал мне, чтобы я отдал бонус за нокаут кому-нибудь другому. Он сказал, что не понимает, зачем два бонуса отдают одному парню. После этого он забрал у меня деньги. Майк Тайсон должен мне $ 50 тыс", — приводит слова Джуниора дос Сантоса BJPenn.
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