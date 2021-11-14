«Мастер спорта по боксу». Ян опубликовал пост после боя Холлоуэй – Родригес
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян опубликовал пост после боя американца Макса Холлоуэя с мексиканцем Яиром Родригесом на турнире UFC Вегас 42.
«Мастер спорта по боксу», — написал Ян в своём «твиттере».
Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя судейским решением.
Сразу после поединка оба бойца были доставлены в больницу. Американец одержал 23-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 6 поражений. Родригес, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере в смешанных единоборствах при 14 победах.
Последний бой Ян провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
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