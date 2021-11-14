«Мастер спорта по боксу». Ян опубликовал пост после боя Холлоуэй – Родригес

Временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян опубликовал пост после боя американца Макса Холлоуэя с мексиканцем Яиром Родригесом на турнире UFC Вегас 42.

«Мастер спорта по боксу», — написал Ян в своём «твиттере».

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя судейским решением.

Сразу после поединка оба бойца были доставлены в больницу. Американец одержал 23-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 6 поражений. Родригес, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере в смешанных единоборствах при 14 победах.

Последний бой Ян провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.