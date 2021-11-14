«Устоял, в отличие от Джошуа». Энди Руис случайно нанёс сильный удар тренеру

Бывший чемпион мира по боксу по трём версиям Энди Руис случайно ударил своего тренера на занятии. Во время тренировки американский спортсмен отрабатывал серию ударов и попал левым хуком точно в челюсть наставника.



Специалиста «повело» после удара, но он устоял на ногах. Руис сразу бросился перед ним извиняться. Любопытно, что в комментариях к видео поклонники бокса отмечают крепкую челюсть тренера: «Тренер устоял, в отличие от Джошуа».

Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Майкла Бенсона.

Энди Руис был обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO с июня по декабрь 2019 года. Он неожиданно победил знаменитого Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде. Во втором поединке британский боксёр взял реванш и вернул себе соответствующие пояса.