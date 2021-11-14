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«Устоял, в отличие от Джошуа». Энди Руис случайно нанёс сильный удар тренеру

«Устоял, в отличие от Джошуа». Энди Руис случайно нанёс сильный удар тренеру
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Бывший чемпион мира по боксу по трём версиям Энди Руис случайно ударил своего тренера на занятии. Во время тренировки американский спортсмен отрабатывал серию ударов и попал левым хуком точно в челюсть наставника.

Специалиста «повело» после удара, но он устоял на ногах. Руис сразу бросился перед ним извиняться. Любопытно, что в комментариях к видео поклонники бокса отмечают крепкую челюсть тренера: «Тренер устоял, в отличие от Джошуа».

Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Майкла Бенсона.

Энди Руис был обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO с июня по декабрь 2019 года. Он неожиданно победил знаменитого Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде. Во втором поединке британский боксёр взял реванш и вернул себе соответствующие пояса.

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