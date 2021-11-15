Конор Макгрегор: Мохаммед Али — мой герой

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал в своих соцсетях фотографию легендарного боксёра Мохаммеда Али, назвав его «своим героем».



«Какой снимок легенды. Посмотрите на сечение плеча в этом ударе. Пли тренировал их буквально сутками. Настоящие хлысты! Невероятно. Настоящая легенда и мой герой – Мухаммед «Величайший в мире» Али», — написал Конор Макгрегор в своём «твиттере».

Макгрегор получил перелом ноги на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье. Макгрегор повредил ногу и проиграл техническим нокаутом в первом раунде, но не согласился с судейским решением.