«Поработали над физухой с утра». Андрей Корешков показал энергичную тренировку

Знаменитый боец смешанных единоборств Андрей Корешков, выступающий за команду «Шторм», показал видео со своей тренировки. Спортсмен поработал над силой и выносливостью.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

30-летний Корешков за карьеру провёл 34 боя. Он одержал 30 побед и потерпел четыре поражения. Последний поединок россиянин провёл в промоушене AMC Fight Nights, его соперником был Адриано Родригес. Бой, проходивший в феврале 2021 года, закончился победой Корешкова. Позже Андрей должен был подраться на турнире Bellator 269 в Москве, но его соперник Рустам Хабилов снялся с поединка из-за болезни.



Напомним, Корешков был одним из первых российских чемпионов промоушена Bellator, выиграв титул в 2015 году.