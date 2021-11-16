«Поработали над физухой с утра». Андрей Корешков показал энергичную тренировку
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Знаменитый боец смешанных единоборств Андрей Корешков, выступающий за команду «Шторм», показал видео со своей тренировки. Спортсмен поработал над силой и выносливостью.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
30-летний Корешков за карьеру провёл 34 боя. Он одержал 30 побед и потерпел четыре поражения. Последний поединок россиянин провёл в промоушене AMC Fight Nights, его соперником был Адриано Родригес. Бой, проходивший в феврале 2021 года, закончился победой Корешкова. Позже Андрей должен был подраться на турнире Bellator 269 в Москве, но его соперник Рустам Хабилов снялся с поединка из-за болезни.
Напомним, Корешков был одним из первых российских чемпионов промоушена Bellator, выиграв титул в 2015 году.
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