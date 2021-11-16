Чимаев обратился к Макгрегору после того, как сделал ему вызов

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост на своей официальной странице в «инстаграме», где дал понять, что ждёт ответа от экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора. Ранее Хамзат сделал вызов Конору.



«Сделаем новое «Биг Драма Шоу», — не так давно писал Чимаев, обращаясь к Макгрегору.

Не получив ответа, Чимаев в «Инстаграме» разместил своё предыдущее сообщение, добавив в комментариях знак вопроса, обратившись к ирландцу.

Последний бой Чимаев провёл на турнире на UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

Макгрегор пока участия в боях не принимает, так как продолжает восстанавливаться от травмы ноги.