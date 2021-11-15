«Мы — «Ахмат»!» Макгрегор ответил на вызов Чимаева, но потом удалил сообщение

Известный чеченский боец ММА Хамзат Чимаев вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Тот сначала ответил согласием, но потом удалил своё сообщение в «Твиттере».



«Сделаем новое «Биг Драма Шоу», — написал Чимаев в своём «твиттере».



Макгрегор ответил, заявив, что чеченские бойцы помогали ему готовиться к бою с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году.



«Братан, нет проблем. Я благодарен вам, что в 2018 году вы предложили мне помочь победить маленького испуганного голубка. Чечня знает! К чёрту этих «Орлов ММА», мы — «Ахмат»! Мы их разобьём!» — написал Макгрегор в сообщении, которое потом было удалено.



Напомним, «Орлы ММА» — команда, принадлежащая Хабибу Нурмагомедову. «Ахмат» — команда, базирующаяся в Чечне.