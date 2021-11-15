«Мы — «Ахмат»!» Макгрегор ответил на вызов Чимаева, но потом удалил сообщение
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Известный чеченский боец ММА Хамзат Чимаев вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Тот сначала ответил согласием, но потом удалил своё сообщение в «Твиттере».
«Сделаем новое «Биг Драма Шоу», — написал Чимаев в своём «твиттере».
Макгрегор ответил, заявив, что чеченские бойцы помогали ему готовиться к бою с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году.
«Братан, нет проблем. Я благодарен вам, что в 2018 году вы предложили мне помочь победить маленького испуганного голубка. Чечня знает! К чёрту этих «Орлов ММА», мы — «Ахмат»! Мы их разобьём!» — написал Макгрегор в сообщении, которое потом было удалено.
Напомним, «Орлы ММА» — команда, принадлежащая Хабибу Нурмагомедову. «Ахмат» — команда, базирующаяся в Чечне.
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