Тренер Хабиба — о Чимаеве: он определённо может стать величайшим в истории

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался о потенциале шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Я думаю, что команда Чимаева проделывает с ним хорошую работу. Он невероятно перспективен, и ему просто суждено бороться за титул. Что он будет делать, когда придёт к этому, ещё посмотрим. Он определённо движется в направлении, чтобы стать суперзвездой, если пока не является ей. Он впечатляет во всех отношениях.
У этого парня есть собственный стиль. Неважно, нравится он кому-то или нет, за его достижениями всё равно будут следить. Сможет ли он стать самым лучшим в полусреднем весе? Посмотрим. Есть ли у него потенциал? Да, чертовски огромный. Он определённо может стать величайшим в истории. Нам остаётся лишь подождать», — приводит слова Мендеса Sportskeeda со ссылкой на его собственный подкаст.
- 17 ноября 2021
-
12:06
-
11:41
-
11:10
-
10:07
-
09:29
-
09:10
-
00:57
- 16 ноября 2021
-
23:31
-
22:45
-
21:27
-
20:50
-
19:42
-
19:29
-
19:05
-
17:53
-
17:42
-
16:38
-
16:12
-
15:19
-
14:45
-
13:34
-
12:59
-
11:42
-
10:51
-
10:29
-
10:12
-
09:14
-
03:05
-
00:53
- 15 ноября 2021
-
23:51
-
23:00
-
21:47
-
20:40
-
19:47
-
19:03