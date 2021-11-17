Тренер Хабиба — о Чимаеве: он определённо может стать величайшим в истории

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался о потенциале шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.



«Я думаю, что команда Чимаева проделывает с ним хорошую работу. Он невероятно перспективен, и ему просто суждено бороться за титул. Что он будет делать, когда придёт к этому, ещё посмотрим. Он определённо движется в направлении, чтобы стать суперзвездой, если пока не является ей. Он впечатляет во всех отношениях.



У этого парня есть собственный стиль. Неважно, нравится он кому-то или нет, за его достижениями всё равно будут следить. Сможет ли он стать самым лучшим в полусреднем весе? Посмотрим. Есть ли у него потенциал? Да, чертовски огромный. Он определённо может стать величайшим в истории. Нам остаётся лишь подождать», — приводит слова Мендеса Sportskeeda со ссылкой на его собственный подкаст.

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