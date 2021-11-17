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Костя Цзю отреагировал на жалобу соперника сына по поводу его перчаток

Костя Цзю отреагировал на жалобу соперника сына по поводу его перчаток
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю высказался о предстоящем поединке своего сына, Тима, с японским боксёром Такеши Иноуэ, а также прокомментировал жалобу японца на амуницию Тима.

«Старался общаться каждый день, не получалось. Сегодня дозвонился, посмотрел его состояние. Спокойный, готов к бою. Обсуждали планы на бой, надеюсь, что они исполнятся.
Любой бьющий боксёр опасен. Любой из них опасен. Упасть можно от любого. Я очень хочу, чтобы Тимофей был готов к тому, что тот будет махать и бить.

Можно было встать в штыки, в позу. Перед боями определяются перчатки, они заранее просматриваются, проверяются. Почему сейчас захотели их поменять… Тим много лет дерётся в Эверласте. Не понимаю, что хотели в лагере соперника», — сказал Цзю-старший в эфире «Матч ТВ».

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