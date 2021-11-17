Спортивная арена, где проходит бой Цзю — Иноуэ, заполнена на 100 процентов

В настоящее время австралийском городе Голд-Косте проходит бой с участием австралийского боксёра с русскими корнями Тима Цзю и японца Такеши Иноуэ. На кону стоят чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.



На поединок были проданы все билеты — 21000 фанатов присутствуют на спортивном мероприятии.

27-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом). Напомним, что Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи определили ничью.