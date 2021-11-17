Спортивная арена, где проходит бой Цзю — Иноуэ, заполнена на 100 процентов

В настоящее время австралийском городе Голд-Косте проходит бой с участием австралийского боксёра с русскими корнями Тима Цзю и японца Такеши Иноуэ. На кону стоят чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.
На поединок были проданы все билеты — 21000 фанатов присутствуют на спортивном мероприятии.
27-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом). Напомним, что Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи определили ничью.
- 17 ноября 2021
-
14:44
-
14:39
-
14:33
-
14:25
-
13:58
-
13:43
-
13:13
-
13:02
-
12:19
-
12:15
-
12:10
-
12:06
-
11:41
-
11:10
-
10:07
-
09:29
-
09:10
-
00:57
- 16 ноября 2021
-
23:31
-
22:45
-
21:27
-
20:50
-
19:42
-
19:29
-
19:05
-
17:53
-
17:42
-
16:38
-
16:12
-
15:19
-
14:45
-
13:34
-
12:59
-
11:42
-
10:51