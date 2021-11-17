Тим Цзю одержал 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге

В австралийском городе Голд-Косте завершился бой с участием австралийского боксёра с русскими корнями Тима Цзю и представителя Японии Такеши Иноуэ. На кону стояли чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.



Поединок завершился уверенной победой Тимофея в 12-м раунде. Для 27-летнего Цзю эта победа стала 20-й в 20 поединках (15 — нокаутом) на профессиональном ринге.

Напомним, что Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи определили ничью.