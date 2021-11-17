Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тим Цзю одержал 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге

Тим Цзю одержал 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге
Комментарии

В австралийском городе Голд-Косте завершился бой с участием австралийского боксёра с русскими корнями Тима Цзю и представителя Японии Такеши Иноуэ. На кону стояли чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.

Поединок завершился уверенной победой Тимофея в 12-м раунде. Для 27-летнего Цзю эта победа стала 20-й в 20 поединках (15 — нокаутом) на профессиональном ринге.

Напомним, что Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи определили ничью.

Сын советской легенды просто уничтожил японца с каменной головой. Без шансов Сын советской легенды просто уничтожил японца с каменной головой. Без шансов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021