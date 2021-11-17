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Кормье назвал топ-5 боксёров в истории ММА. На первом месте — боец с одним поединком

Кормье назвал топ-5 боксёров в истории ММА. На первом месте — боец с одним поединком
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал для ESPN свой топ-5 лучших боксёров в истории смешанных единоборств. Любопытно, что Кормье отдал первое место Джеймсу Тони — знаменитому боксёру, который под конец карьеры провёл один бой в ММА, проиграв Рэнди Кутюру удушающим приёмом.

Вторым Кормье назвал известного бойца Макса Холлоуэя, Временный чемпион UFC Пётр Ян — на третьем месте рейтинга. Следом идут знаменитые Конор Макгрегор и Джуниор дос Сантос.

Рейтинг топ-5 боксёров в истории ММА от Даниэля Кормье:

1. Джеймс Тони
2. Макс Холлоуэй
3. Пётр Ян
4. Конор Макгрегор
5. Джуниор дос Сантос.

Напомним, ранее претендент на чемпионский пояс UFC Дастин Порье назвал лучшим боксёром ММА Петра Яна.

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