Кормье назвал топ-5 боксёров в истории ММА. На первом месте — боец с одним поединком

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал для ESPN свой топ-5 лучших боксёров в истории смешанных единоборств. Любопытно, что Кормье отдал первое место Джеймсу Тони — знаменитому боксёру, который под конец карьеры провёл один бой в ММА, проиграв Рэнди Кутюру удушающим приёмом.



Вторым Кормье назвал известного бойца Макса Холлоуэя, Временный чемпион UFC Пётр Ян — на третьем месте рейтинга. Следом идут знаменитые Конор Макгрегор и Джуниор дос Сантос.



Рейтинг топ-5 боксёров в истории ММА от Даниэля Кормье:



1. Джеймс Тони

2. Макс Холлоуэй

3. Пётр Ян

4. Конор Макгрегор

5. Джуниор дос Сантос.



Напомним, ранее претендент на чемпионский пояс UFC Дастин Порье назвал лучшим боксёром ММА Петра Яна.

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