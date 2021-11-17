Илунга Макабу: я готов драться с Канело где угодно. Даже в его собственном доме

Чемпион WBC в первом тяжёлом весе Илунга Макабу прокомментировал информацию о том, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес хочет с ним подраться. Поединок уже санкционировало руководство WBC.



«Чувствую себя максимально счастливым, ведь я проведу поединок с лучшим боксёром планеты. Канело победил всех своих соперников, но теперь ему предстоит подраться с реально крутым противником. Я готов драться с ним где угодно. Даже если бой организуют в его собственном доме, пусть даже без зрителей», – приводит слова Макабу ABC News.



Изначально тренер Альвареса Эдди Рейносо запросил WBC об организации этого поединка. Бойцы должны сразиться за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе.