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Пётр Ян назвал трёх самых умных бойцов в истории UFC

Пётр Ян назвал трёх самых умных бойцов в истории UFC
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился мнением, кого он считает самыми умными бойцами в UFC.

«Я считаю, что Сент-Пьер, Хабиб. Даже можно было поставить Хабиба на первое место, так как он никогда не проигрывал. Потом можно поставить Сент-Пьера, так как он очень интеллектуальный спортсмен. Он развивался во всех компонентах и аспектах.

И третье место по своей интеллектуальности спортивной пожалуй Джон Джонс. Я думал о нем изначально, чтобы поставить его на первое или второе место. Но у него были такие бои, где проигрывал и принимал на себя много ущерба», — сказал Ян на пресс-конференции на RCC.

Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Макгрегор в настоящее время участия в боях не принимает, так как восстанавливается от травмы ноги.

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