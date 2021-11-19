Пётр Ян назвал трёх самых умных бойцов в истории UFC

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился мнением, кого он считает самыми умными бойцами в UFC.



«Я считаю, что Сент-Пьер, Хабиб. Даже можно было поставить Хабиба на первое место, так как он никогда не проигрывал. Потом можно поставить Сент-Пьера, так как он очень интеллектуальный спортсмен. Он развивался во всех компонентах и аспектах.



И третье место по своей интеллектуальности спортивной пожалуй Джон Джонс. Я думал о нем изначально, чтобы поставить его на первое или второе место. Но у него были такие бои, где проигрывал и принимал на себя много ущерба», — сказал Ян на пресс-конференции на RCC.



Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.



Макгрегор в настоящее время участия в боях не принимает, так как восстанавливается от травмы ноги.