Пётр Ян: я нормально отношусь к Стерлингу

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал о том, что случилось, если бы он встретил Алджэмейна Стерлинга на улице один на один.
«Ничего бы ему не сказал до того момента, пока ситуация не требовала бы это, даже если бы я сегодня встретил Стерлинга. Я к нему нормально отношусь, зря вы думаете, что у меня есть какой-то негатив или ещё что-то, ни в коем случае. Ту ситуацию сделал я, получилось так дальше, и всё в принципе. В целом-то он человек нормальный вроде. Ну у него есть свои продумки, ходы… Но я не бил бы его точно», — сказал Ян на пресс-конференции на RCC.
Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
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