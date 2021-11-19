Марио Сантос: снесу Александра Емельяненко со своего пути

Боец ММА Марио Сантос поделился ожиданиями от поединка с российским бойцом Александром Емельяненко. Напомним, Емельяненко и Сантос сразятся 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Противостояние пройдёт по правилам ММА.
«Россия уже стала моей второй родиной, где люди очень ждут мои бои и я не мог их подвести, потому что эта поддержка делает меня неуязвимым! Я народный чемпион! Я дерусь с кем угодно, в любом весе. Мне неважно с кем биться, какого размера мой соперник, это для меня не имеет значения.
Я иду на битву за хлеб насущный. Вера, которую я ношу в своей груди, — это моя гарантия. Боже, спаси меня от вреда и храни меня, куда бы я ни пошёл, я сделаю свою часть однажды, когда доберусь туда!
Я с большим уважением отношусь к фамилии Емельяненко и к тому, что Александр согласился выйти на замену, но 27 ноября в Сыктывкаре я снесу его со своего пути. Это моё время!», — написал Сантос в своём «инстаграме».
Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.
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