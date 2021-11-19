Бывший боец UFC Чейл Соннен призвал Гилберта Бёрнса не соглашаться на поединок с Хамзатом Чимаевым.



«Не поощряйте это, не ретвитьте и не пишите. Отмените этот бой. Нужно сделать это для Бёрнса. Кто-то должен принять вызов в лице Чимаева. Насколько он хорош? Или плох? В чём правда? Давайте узнаем это. Но кто-то должен рискнуть, приняв бой с очень хорошим проспектом. Гилберт сделал уже достаточно одолжений, на этом этапе он не должен драться с Чимаевым», — приводит слова Соннена Sportskeeda.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что UFC планирует утвердить данный бой на январь. Окончательное решение пока не принято, но стороны близки к соглашению.



Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.



Бёрнс провёл свой последний поединок в июле, оказавшись сильнее Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.