Стала известна информация о бонусах на турнире UFC Vegas 43

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Fight Night 198 (Vegas 43) прошли одиннадцать ярких поединков. Стали известны какие и за что бонусы получили бойцы.
Награду «Лучший бой вечера» заслужил поединок между Дэйви Грантом и Адрианом Янезом, который завершился победой второго раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28). За это достижение им выписали награду в виде $ 50 тыс.
Награду «Лучшее выступление вечера» получила Таила Сантос, которая в первом раунде одержала победу над Джоанн Калдервуд удушающим приёмом. Ей понадобилось 4 минуты и 49 секунд. Она тоже получила $ 50 тыс.
В главном бое турнира сошлись представительницы женской легчайшей весовой категории – 35-летняя американская экс-чемпионка UFC Миша Тэйт и 30-летняя представительница Бразилии Кетлин Виейра.
В результате 5-раундового противостояния победа единогласным решением судей досталась Кетлин Виейра (48-47, 48-47, 49-46), которая сумела оправиться после поражения в последнем бою от россиянки Яны Куницкой на UFC Fight Night 185 в феврале этого года.
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