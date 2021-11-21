Юрист объяснил, почему брат Хабиба проходит свидетелем по делу о наезде на полицейского

Юрист Андрей Князев объяснил, почему брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов проходит свидетелем по делу о наезде на полицейского. Напомним, 11 ноября Усман Нурмагомедов находился в машине, которой, по предварительной информации, управлял его друг Камал Идрисов. По пути в аэропорт данная машина сбила полицейского, который получил травмы средней степени тяжести.
«Усман никак не может считаться соучастником всего этого. За наезд отвечает только водитель. Брат Хабиба будет только свидетелем, как и любой пассажир, находящийся в машине в такой ситуации. Всё очень просто. Если бы наехал автобус, в котором было 54 человека, и все они скрылись бы с места наезда, то всех людей не привлекали бы, правильно. Поэтому Усман будет только свидетелем. Всё, что ему надо, это давать честные показания», — рассказал Князев в беседе с журналистом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 21 ноября 2021
-
20:46
-
19:30
-
19:04
-
18:56
-
17:58
-
17:12
-
16:00
-
14:07
-
13:35
-
13:23
-
12:33
-
11:33
-
11:15
-
10:26
-
10:11
-
09:13
-
08:34
-
08:15
-
07:31
-
04:59
-
04:05
-
00:43
- 20 ноября 2021
-
23:56
-
22:20
-
21:57
-
20:49
-
19:50
-
18:31
-
17:27
-
16:05
-
15:23
-
13:40
-
13:26
-
12:19
-
11:45