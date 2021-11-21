Юрист объяснил, почему брат Хабиба проходит свидетелем по делу о наезде на полицейского

Юрист Андрей Князев объяснил, почему брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов проходит свидетелем по делу о наезде на полицейского. Напомним, 11 ноября Усман Нурмагомедов находился в машине, которой, по предварительной информации, управлял его друг Камал Идрисов. По пути в аэропорт данная машина сбила полицейского, который получил травмы средней степени тяжести.



«Усман никак не может считаться соучастником всего этого. За наезд отвечает только водитель. Брат Хабиба будет только свидетелем, как и любой пассажир, находящийся в машине в такой ситуации. Всё очень просто. Если бы наехал автобус, в котором было 54 человека, и все они скрылись бы с места наезда, то всех людей не привлекали бы, правильно. Поэтому Усман будет только свидетелем. Всё, что ему надо, это давать честные показания», — рассказал Князев в беседе с журналистом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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