Дмитрий Бивол подерётся 11 декабря в Екатеринбурге. Стало известно имя соперника

11 декабря в Екатеринбурге состоится вечер бокса RCC Boxing Promotions. В главном поединке вечера на ринге КРК «Уралец» сойдутся непобеждённый российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) и претендент на титул Умар Саламов (26-1, 19 КО).
Бивол не выступал на родине с 2017 года — пять лет он развивал свою карьеру в США, где успел одержать победы над Салливаном Баррерой, Айзеком Чилембой, Жаном Паскалем, Ленином Кастильо и Крейгом Ричардсом…
Для Умара Саламова бой в Екатеринбурге станет главным в карьере на данный момент. Девять лет он шёл к этому поединку, был чемпионом мира среди молодёжи, чемпионом мира по версии IBO, но никогда ещё не боксировал за столь значимый пояс и против такого серьёзного оппонента.
В соглавном поединке вечера второй номер рейтинга WBO Магомед Курбанов встретится с экс-чемпионом мира Патриком Тейшейрой из Бразилии. Победа в этой встрече играет важную роль для обоих боксёров — победитель станет первым номером Всемирной боксёрской организации и выйдет на претендентский бой или на бой за титул чемпиона мира.
Фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions
- 22 ноября 2021
-
13:14
-
12:57
-
11:55
-
11:17
-
10:15
-
10:01
-
00:09
- 21 ноября 2021
-
22:57
-
21:48
-
20:46
-
19:30
-
19:04
-
18:56
-
17:58
-
17:12
-
16:00
-
14:07
-
13:35
-
13:23
-
12:33
-
11:33
-
11:15
-
10:26
-
10:11
-
09:13
-
08:34
-
08:15
-
07:31
-
04:59
-
04:05
-
00:43
- 20 ноября 2021
-
23:56
-
22:20
-
21:57
-
20:49