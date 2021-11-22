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Дмитрий Бивол подерётся 11 декабря в Екатеринбурге. Стало известно имя соперника

Дмитрий Бивол подерётся 11 декабря в Екатеринбурге. Стало известно имя соперника
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11 декабря в Екатеринбурге состоится вечер бокса RCC Boxing Promotions. В главном поединке вечера на ринге КРК «Уралец» сойдутся непобеждённый российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) и претендент на титул Умар Саламов (26-1, 19 КО).

Бивол не выступал на родине с 2017 года — пять лет он развивал свою карьеру в США, где успел одержать победы над Салливаном Баррерой, Айзеком Чилембой, Жаном Паскалем, Ленином Кастильо и Крейгом Ричардсом…

Для Умара Саламова бой в Екатеринбурге станет главным в карьере на данный момент. Девять лет он шёл к этому поединку, был чемпионом мира среди молодёжи, чемпионом мира по версии IBO, но никогда ещё не боксировал за столь значимый пояс и против такого серьёзного оппонента.

В соглавном поединке вечера второй номер рейтинга WBO Магомед Курбанов встретится с экс-чемпионом мира Патриком Тейшейрой из Бразилии. Победа в этой встрече играет важную роль для обоих боксёров — победитель станет первым номером Всемирной боксёрской организации и выйдет на претендентский бой или на бой за титул чемпиона мира.

Фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

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