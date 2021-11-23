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Источник: Джермелл Чарло и Брайан Кастаньо запланировали реванш. Тим Цзю готов подождать

Источник: Джермелл Чарло и Брайан Кастаньо запланировали реванш. Тим Цзю готов подождать
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Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и IBF в первом среднем весе Джермелл Чарло и чемпион мира по версии WBO аргентинец Брайан Кастаньо планируют провести реванш. Напомним, 18 июля их поединок закончился ничьей раздельным решением судей.

Как сообщает BoxingScene, реванш может состояться в феврале 2022 года, бой может принять Хьюстон. Также сообщается, что Тимофей Цзю, который является обязательным претендентом на чемпионский пояс Кастаньо, согласился подождать и может потом встретиться с победителем боя Чарло — Кастаньо.

Для проведения реванша осталось ещё одно препятствие: Чарло должен сначала встретиться с Бахрамом Муртазалиевым, который является обязательным претендентом по версии IBF. Тем не менее сообщается, что стороны наверняка придут к соглашению.

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