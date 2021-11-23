Новобранец UFC Мокаев: Макгрегор должен извиниться за свои слова о Дагестане

21-летний уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, проживающий в Великобритании и имеющий гражданство этой страны, рассказал, что хотел бы поговорить с Конором Макгрегором. Напомним, ранее Макгрегор несколько раз оскорблял Дагестан и его жителей.



«Конор отправил мне сообщение, прежде чем пожелать всего наилучшего. Если честно, хочу спросить у него, почему он так говорит о Дагестане. Я бы хотел встретиться с ним лично. Мой менеджер, как и все люди вокруг, говорят, что в жизни Макгрегор не такой, каким выглядит в социальных сетях. Бизнес — это хорошо, но мои люди — это мои люди. Нельзя огульно говорить о целой нации. В Ирландии тоже есть плохие люди. Так говорить нельзя, Конор должен извиниться», — приводит слова Мокаева Mirror.

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