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«Надеюсь, они не встретятся». Тактаров высказался о возможном бое Усика и Фьюри

«Надеюсь, они не встретятся». Тактаров высказался о возможном бое Усика и Фьюри
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о возможном поединке чемпиона мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александра Усика с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

«Надеюсь они не встретятся. Если это произойдёт, то мы увидим двух игровиков. Они будут играть, скакать. На тренировке, конечно, прикольно быть либо Усиком, либо Фьюри, потому что, когда ты играешься, это кайф. Но смотреть на это будет не так интересно. С точки зрения тактики, техники, передвижения на ногах это всё будет интересно, но для специалистов. А для той публики, которая жаждет нокаутов и крови, думаю, нет», — сказал Тактаров в интервью на канале SAMBO VLADIMIR в YouTube.

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