Экс-боец UFC Антонио Рокко Мартин был арестован. Он мочился на пол казино в Лас-Вегасе

Бывший боец UFC Антонио Рокко Мартин был арестован полицией Лас-Вегаса 20 ноября, сообщает MMAJunkie. По информации источника, спортсмен вёл себя неподобающим образом в казино Caesars Palace, в частности, он якобы мочился на пол казино и ударил охранника.
Охранник попросил спортсмена предъявить удостоверение личности после того, как камера наблюдение заметила непристойное поведение Рокко Мартина в коридоре, однако в ответ боец повёл себя агрессивно и ударил охранника кулаком в горло.
В казино была вызвана полиция, спортсмена задержали. По заявлениям офицеров, боец находился в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. Спортсмен заявил, что арест был произведён незаконно и обвинил полицейских в расизме.
Мартину были предъявлены обвинения, его ждёт суд 19 января 2022 года.
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