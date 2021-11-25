Экс-боец UFC Антонио Рокко Мартин был арестован. Он мочился на пол казино в Лас-Вегасе

Бывший боец UFC Антонио Рокко Мартин был арестован полицией Лас-Вегаса 20 ноября, сообщает MMAJunkie. По информации источника, спортсмен вёл себя неподобающим образом в казино Caesars Palace, в частности, он якобы мочился на пол казино и ударил охранника.



Охранник попросил спортсмена предъявить удостоверение личности после того, как камера наблюдение заметила непристойное поведение Рокко Мартина в коридоре, однако в ответ боец повёл себя агрессивно и ударил охранника кулаком в горло.



В казино была вызвана полиция, спортсмена задержали. По заявлениям офицеров, боец находился в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. Спортсмен заявил, что арест был произведён незаконно и обвинил полицейских в расизме.



Мартину были предъявлены обвинения, его ждёт суд 19 января 2022 года.