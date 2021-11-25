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Экс-боец UFC Антонио Рокко Мартин был арестован. Он мочился на пол казино в Лас-Вегасе

Экс-боец UFC Антонио Рокко Мартин был арестован. Он мочился на пол казино в Лас-Вегасе
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Бывший боец UFC Антонио Рокко Мартин был арестован полицией Лас-Вегаса 20 ноября, сообщает MMAJunkie. По информации источника, спортсмен вёл себя неподобающим образом в казино Caesars Palace, в частности, он якобы мочился на пол казино и ударил охранника.

Охранник попросил спортсмена предъявить удостоверение личности после того, как камера наблюдение заметила непристойное поведение Рокко Мартина в коридоре, однако в ответ боец повёл себя агрессивно и ударил охранника кулаком в горло.

В казино была вызвана полиция, спортсмена задержали. По заявлениям офицеров, боец находился в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. Спортсмен заявил, что арест был произведён незаконно и обвинил полицейских в расизме.

Мартину были предъявлены обвинения, его ждёт суд 19 января 2022 года.

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