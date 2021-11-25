Камару Усман рассказал, что сломал правую руку перед боем с Колби Ковингтоном

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман сообщил, что сломал правую руку за три недели до боя с Колби Ковингтоном.

«Я сломал руку за три недели до боя и не бил ей до самого поединка. Я нанёс первый удар, когда разминался за кулисами перед поединком, а до того не работал правой рукой три недели. На спарринге сломал её о голову Джастина Гэтжи», — приводит слова Камару Усмана BJPenn.

Ковингтон и Усман сражались на турнире UFC 268, который состоялся в ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Бой Колби и Камару открывал основной кард спортивного мероприятия. Единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46) победу праздновал Усман.

Напомним, Камару и Колби встречались уже во второй раз. Первая встреча бойцов состоялась ещё в декабре 2019 года. Тогда Камару победил оппонента техническим нокаутом в пятом раунде, защитив чемпионский титул UFC в полусреднем весе.