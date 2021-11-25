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Фьюри: мне интересны только два боя — с Усиком и Джошуа

Фьюри: мне интересны только два боя — с Усиком и Джошуа
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что он искренне хочет провести объединительный бой с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком.

«Я хочу подраться с Усиком за все пояса, это действительно так. После этого я бы закончил. Бой с Джо Джойсом? Нет, это мне не особо интересно. Меня не интересует и Диллиан Уайт. Я всегда говорил, что меня интересуют только два боя — с Александром Усиком и Энтони Джошуа. Остальные варианты мне не интересны. Узнаем обо всём в феврале. Сейчас только ноябрь, за несколько месяцев может многое произойти», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingNews24.

Напомним, Александр Усик завоевал четыре чемпионских пояса в поединке с Джошуа.

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