Чендлер рассказал, в чём Макгрегор сильнее Гэтжи

Боец смешанных единоборств Майкл Чендлер сравнил экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Джастином Гэтжи.



«Конор более расчётлив и не стремится лезть в перестрелку. Он не так любит насилие. Макгрегор дерётся чуть дипломатичнее. И он намного быстрее. Да, я полагаю, что он гораздо быстрее и точнее, чем Гэтжи. Я не хочу преуменьшать способности Джастина, просто Конор действительно хорош», — приводит слова Чендлера Sportskeeda.

В настоящее время Макгрегор не принимает участия в боях, так как восстанавливается после перелома ноги, который получил после поражения в бою с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье.