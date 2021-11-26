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Чендлер рассказал, в чём Макгрегор сильнее Гэтжи

Чендлер рассказал, в чём Макгрегор сильнее Гэтжи
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Боец смешанных единоборств Майкл Чендлер сравнил экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Джастином Гэтжи.

«Конор более расчётлив и не стремится лезть в перестрелку. Он не так любит насилие. Макгрегор дерётся чуть дипломатичнее. И он намного быстрее. Да, я полагаю, что он гораздо быстрее и точнее, чем Гэтжи. Я не хочу преуменьшать способности Джастина, просто Конор действительно хорош», — приводит слова Чендлера Sportskeeda.

В настоящее время Макгрегор не принимает участия в боях, так как восстанавливается после перелома ноги, который получил после поражения в бою с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье.

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