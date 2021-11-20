«Самый чистый нокаут в истории ММА». Любимая победа Макгрегора — одним ударом с левой

Вряд ли кто будет спорить, что Конор Макгрегор – пожалуй, самый знаменитый боец в истории смешанных единоборств. Ирландский спортсмен внёс огромный вклад в популярность ММА, став настоящей мировой звездой, а не местечковой легендой. Увы, сейчас 33-летний Конор стремительно превращается в сбитого лётчика: мы почти два года не видим его побед, на слуху только скандалы и бесконечная болтовня. Но тем приятнее вспоминать фантастические нокауты Макгрегора, когда он находился на своём спортивном пике или только подбирался к нему.

95% людей по всему миру узнали о существовании дерзкого ирландца только после его триумфа в UFC. Конор стал настоящим подарком для Даны Уайта, но до перехода в главный промоушен планеты Макгрегор успел провести ещё полтора десятка боёв на профессиональном уровне. Уже тогда ирландец был реально неудержим, легко уничтожая большинство соперников. Да, это не Хабиб: поражения у Конора всё-таки бывали, но зрелище он всегда устраивал прекрасное. Не стал исключением и последний бой Макгрегора перед уходом в UFC, когда он встретился с Иваном Бухингером.

Фото: facebook.com/OfficialCageWarriors

Ирландец и словак вообще не должны были драться, однако вмешался случай — их соперники одновременно выбыли из строя. Тогда Джон Кавана, тренирующий Макгрегора, предложил провести бой с Бухингером за чемпионский пояс Cage Warriors в лёгком весе. Для Конора это был первый бой в новой весовой категории, чему он был очень рад: не нужно было изнурять себя мучительной весогонкой и отказываться от сытного рождественского ужина. Поединок был назначен на 31 декабря 2012 года – Макгрегор мог войти в новый год, будучи обладателем сразу двух чемпионских поясов.

Ирландец, удерживавший титул Cage Warriors в полулёгком весе, считался безоговорочным фаворитом боя, даже несмотря на смену весовой категории. Да, Бухингер шёл на серии из трёх уверенных побед, но по уровню навыков заметно отставал от Макгрегора. Вдобавок словак тогда предпочитал работать в стойке, что не могло не радовать Конора, чьё джиу-джитсу никогда не было идеальным. Возможно, поэтому зрители практически полностью забили арену «Хеликс»: все ожидали знатную «рубку» в исполнении двух талантливых парней.

Макгрегор по традиции резко бросился вперёд, мощно «достав» оппонента уже на пятой секунде. Конор уверенно захватил инициативу, выбрасывая удары ногами и руками. Поймавший кураж ирландец даже провёл бодрый тейкдаун, после чего ещё минуту работал «в контроле». Вернувшись в стойку, Макгрегор вновь начал тотально перебивать Бухингера. В одном из эпизодов Иван бросился вперёд, но Конор ловко его «провалил» и тут же пробил шикарный левый в челюсть – словак упал в чистейший нокаут. Добыть второй чемпионский пояс более красивым способом было невозможно.

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Ирландец часто вспоминает эту победу, называя её самой любимой в карьере. Незадолго до третьего боя с Дастином Порье наш герой опубликовал видео нокаута в «Твиттере» со скромной подписью: «Самый чистый нокаут в истории ММА». 35-летний Бухингер, кстати, до сих пор продолжает спортивную карьеру. В активе словака целых 45 профессиональных поединков, из которых проиграл он лишь в семи. Кстати, сейчас главным козырем Ивана считается как раз борьба – 24 победы он одержал сабмишенами. Бухингер в интервью часто вспоминает Конора, причём только самыми добрыми словами.