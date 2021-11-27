Александр Поветкин: если честно, хотелось бы еще побоксировать

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин высказался о возможном возобновлении карьеры и занятий боксом.

«Если честно, хотелось бы ещё побоксировать. В каком смысле? В прямом. Хочется заниматься, хочется боксировать. Но посмотрим. В профессиональный бокс, наверное, я уже вряд ли. А для себя занимаюсь и буду заниматься. В зал буду ходить по-любому. Профессионально, наверное, всё, а в зал ходить буду — общаться с ребятами, поддерживать молодёжь. У нас много ребят талантливых, хороших, так что, я думаю, всё впереди.

Что делал после окончания карьеры? Я постоянно находился… То лечился… В основном на лечении был. Что лечил? Сосуды. Коронавирус много задел. Много всяких старых болезней вылезло. Совсем недавно начал помаленьку делать пробежку. Потихоньку, думаю, перейду к тренировкам. Спарринги? Нет, я за это время не провёл ни одного спарринга», — приводит слова Александра Поветкина «Спорт-Экспресс».