Поветкин встретился с Лебедевым. Фото

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал совместное фото с экс-чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денисом Лебедевым.

Фотографию можно посмотреть на странице Александра Поветкина в «Инстаграме».

Поветкин последний бой провёл в марте 2021 года, проиграв нокаутом британцу Диллиану Уайту. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения: от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.



42-летний Лебедев начал карьеру в профессиональном боксе в 2001 году. Последний поединок россиянин провёл в декабре 2019 года, уступив представителю ЮАР Табисо Мчуну единогласным решением судей. Всего на его счету 32 победы и 3 поражения в 36 боях, один поединок признали несостоявшимся.