Бикрев: прогнозировал Емельяненко второй раунд с Сантосом, а он и первый не продержался

Российский боец ММА Дмитрий Бикрев (13-3-1) поделился впечатлениями от поединка Александра Емельяненко и Марсио Сантоса.
«Вообще не удивлён, что Александр Емельяненко проиграл Сантосу. Я сразу говорил, что он проиграет. Правда, прогнозировал ему второй раунд, а он и первый не продержался (смеётся). Ничего неожиданного, Александр был просто не готов к бою. Какой тут реванш?
То, что Сантос вызвал на бой Магомеда Исмаилова, уже интереснее. Этот бой будет куда зрелищнее, чем реванш Саши, который не имеет смысла», — сказал Бикрев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, бой Сантоса и Емельяненко завершился уже в первом раунде. На исходе четвёртой минуты Сантосу удалось провести удушающий приём в партере, вынудив Емельяненко сдаться.
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